Челябинский психиатр Михаил Козлов рассказал о пользе криминальных новостей

И почему их нужно читать, не включая эмоции

Минувшим летом Челябинск прогремел на всю Россию благодаря маньяку из поселка Смолино, который 14 лет держал девушку в заточении. Не такие громкие, но такие же дикие истории журналисты рассказывают постоянно: то бомжи выкинут на теплотрассу ребенка, то мать с сожителем задушит взрослую дочь. Иногда кажется, что весь мир вокруг черный, жуткий. Как бороться с таким ощущением и как относиться к таким новостям, ИА «Первое областное» рассказал главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов.

— Михаил Арьевич, что за странная ситуация? Героями СМИ все чаще становятся маргиналы, хотя жизнь обычного человека не имеет с ними ничего общего. Журналисты пишут и пишут, а люди читают и даже смакуют подобные новости.

— Ничего необычного в этом нет. В психологии даже есть термин «думсроллинг» или «думсерфинг» (от английского слова «doom», то есть «зло»), который обозначает намеренный поиск негативной информации. Эта потребность заложена в природе человека, в ее основе лежит базовый инстинкт самосохранения. И читаем мы это, чтобы обезопасить себя от подобных явлений.

Получая негативную информацию, человек стремится найти точку контроля. Но обрести контроль над всем миром, увы, не получится — это утопическая идея. А вот тревожность от жутких новостей растет. И мы стараемся читать еще больше. Формируется некий порочный круг. Разорвать его очень сложно, если не понимаешь, что происходит.

— Как все-таки это сделать?

— Есть такая понятие «информационная гигиена». Мы же не едим все подряд: мухоморы, испорченную еду. Мы стараемся не дышать плохим воздухом, не пить грязную воду. Здесь ровно та же история: не надо потреблять грязь. Это должно быть осознанно. Не нужно искать целенаправленно негативную информацию.

Я понимаю, что шокирующие новости всегда вызывают больше эмоций, но если начинается целенаправленный поиск, значит, не хватает позитива в жизни или вас заела рутина, этакий день сурка. Ищите эмоции в позитивном ключе: пусть это будут хобби, увлечения, даже экстремальные.

Еще один способ — переключиться на познавательные ресурсы. Например, боится человек летать на самолетах и начинает искать информацию о катастрофах. Хороший терапевтический эффект для аэрофобов дает чтение информации об устройстве самолетов, о работе аэропортов. В Челябинске даже можно полетать на авиасимуляторе. Позитивная информация помогает погасить страх.



— Иногда при прочтении криминальных новостей думаешь: да как такое вообще возможно? Почему маргиналы не осознают, насколько жуткие они творят вещи?

— Процент людей, которые творят откровенную дичь, исчезающее мал. Да, очень часто это происходит под влиянием каких-то психоактивных веществ: алкоголь, психостимуляоры, наркотики и так далее. Зачастую это происходит из-за того, что человек получил какую-то психологическую травму в прошлом, какое-то перенес потрясение. Есть ряд ситуаций, когда наши пациенты могут по каким-то бредовым соображениям — в остром психозе или в галлюцинациях — что-то натворить. Но это в моменте. Если мы говорим о каких-то повторяющихся, продолжающихся вещах, то это вопрос к правоохранителям.

99% жестоких рецидивистов и убийц, которые попадают в руки следствия, проходят через судебно-психиатрическую экспертизу. И, судя по тому, что большинство из них уезжают отбывать наказание в систему ФСИН, а не на принудительное лечение в психиатрическую больницу, можно сделать вывод, что они психически здоровы. Моральное уродство не является психической болезнью. Просто когда-то воспитание свернуло не туда. В большинстве случаев это связано с алкоголизацией.

— Можете нарисовать обобщенный портрет морального урода? Интересно понять, как он думает.

— Любого человека можно вывести из себя и довести до неприглядного поступка. Мы так устроены. Это вопрос приложенных усилий. Нарисовать портрет не смогу. В каждом дворе есть свой местный алкоголик, свой местный хулиган. Эти люди вокруг нас.

— Как не стать жертвой таких «героев»?

— Стараться их избегать. Жертвой ведь тоже не каждый становится. Если ходить темной ночью в неблагополучном районе и светить себе под ноги дорогим телефоном — плохая примета, есть шанс напороться на неприятности. Есть простые правила, куда не надо ходить и с кем общаться, чтобы избегать опасных людей.

— В Челябинске пассажир автобуса прямо в салоне избил горожанку за замечание. А ведь вокруг были люди!

— Если ты делаешь замечание, то должен понимать, что ты справишься с оппонентом: морально ввезешь диалог или сильнее его физически. Если не сможешь, избегай конфликта. Помни о первом принципе самурая: лучший бой — это тот, который не состоялся.

— Я пытаюсь придумать, чем можно заменить чтение плохих новостей. Сходить в театр? Например... на «Кармен». Но и тут убийство!

— Это в природе человеческой. От негатива никак не избавиться, его нужно дозировать. Все есть яд, все есть лекарство. Только доза определяет эту грань. Здесь ровно та же история: информация может быть полезной, а может быть вредной, все зависит от дозы. Чем меньше эмоций в новостном сообщении, тем новость полезнее для нашей психики. И наоборот. Эмоции вызывают рост рейтингов, но для потребителя контента это плохо.