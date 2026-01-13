Челябинский промышленно-гуманитарный техникум имени Яковлева отмечает 80‑летие

Это один из флагманов среднего профессионального образования региона

Сегодня, 13 января, 80-летний юбилей отмечает один из старейших ссузов Южного Урала — Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени Александра Яковлева, расположенный в Ленинском районе. Он был основан в 1946 году как ремесленное училище, где ребят обучали преимущественно строительным профессиям. Сейчас техникум выпускает не только строителей, но и поваров, парикмахеров, технологов и других специалистов, а его учебные корпуса оснащены современным оборудованием.

«Техникум — один из флагманов среднего профобразования Челябинской области. Он на практике доказал, что современные обучающие технологии и слаженная работа коллектива ведут к лидирующим результатам», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Сейчас все больше молодых южноуральцев выбирают для получения профессионального образования именно ссузы. Техникумы и колледжи развиваются, в том числе благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», в котором Челябинская область не только участвует, но и занимает лидирующие позиции. Кстати, Челябинский промышленно-гуманитарный техникум имени А. В. Яковлева одним из первых присоединился к реализации программы совместно со своими индустриальными партнерами.

Алексей Текслер поблагодарил преподавателей техникума за отличную подготовку профессионалов и пожелал ссузу дальнейшего успешного развития.