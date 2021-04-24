Челябинский промышленник Игорь Важенин пойдет на выборы в Госдуму от партии «Новые люди»

Его решение пойти в большую политику для многих стало неожиданностью

Игоря Важенина челябинцы знают как промышленника, который изготавливает оборудование для атомной энергетики. Его решение пойти в большую политику для многих стало неожиданностью. Тем не менее на днях стало известно, что Игорь Важенин решил баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди».

«Есть очень мощный запрос на развитие и обновление. Нет сил уже смотреть на старых политиков, которые десятилетиями сидят в Госдуме и не могут ничего изменить к лучшему. „Новые люди“ — это именно та партия, которая готова объединить талантливых и неравнодушных людей. Для этого у неё есть все возможности и ресурсы», — уверен Игорь Важенин.

Отсутствие большого политического опыта он называет не недостатком, а преимуществом. Не секрет, что многие депутаты, заседающие в Госдуме не первый срок, теряют связь не только с людьми, но вообще с окружающей реальностью.

«Близость к людям, искреннее желание менять жизнь моих земляков к лучшему — мое основное конкурентное преимущество», — считает Игорь Важенин.

Главной проблемой Челябинской области кандидат от «Новых людей» называет экологию. Решить эту проблему на местном уровне не удается десятилетиями, отсюда и постоянные протестные настроения в регионе. Игорь Важенин уверен, что необходимо подключать федеральные ресурсы и возможности — например, чтобы заинтересовать бизнес в снижении нагрузки на окружающую среду, стимулировать предприятия, работа которых соответствует всем нормам.

Еще один принципиальный момент, на который обращает внимание Игорь Важенин, — расширение полномочий регионов. Этот тезис в программе партии «Новые люди» звучит следующим образом: «Хватит вкладывать в Москву, пора вкладывать в Россию».

«Россия — это регионы, которые нужно развивать. Не на словах, а на деле. Например, в каждом населенном пункте с числом жителей более 50 человек должно быть обеспечено централизованное газоснабжение, а в каждом городе с населением свыше 5 000 человек — дом культуры вместимостью не менее 300 человек. Наличие подобных инфраструктурных решений придаст им значительный импульс для развития. А правильное распределение бюджетных денег в интересах регионов заставит местные власти по-настоящему эффективно работать», — подчеркивает Игорь Важенин.