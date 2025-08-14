Челябинский проект по спасению утки савки поддержали на федеральном уровне

Исследование исчезающего вида будет расширено

Проект по спасению краснокнижной утки савки, находящейся под угрозой исчезновения, стал одним из 164 победителей первого грантового конкурса Президентского фонда природы. Федеральная поддержка позволит расширить исследование этого вида, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

Проект реализуется совместно экосоветом при губернаторе Челябинской области и биологическим факультетом ЧелГУ. Руководитель инициативы Екатерина Карпенко сообщила, что работа по защите птицы в регионе ведется системно.

В 2023 году была запрещена весенняя охота на Варенских озерах, где обитают савки, и сдвинуты сроки осенней охоты. Следующим шагом станет разработка региональной стратегии по защите птицы.

Федеральная поддержка позволит проводить углубленные полевые исследования для уточнения состояния популяции савки в регионе и факторов, влияющих на её выживание, но и комплекс мероприятий по экологическому просвещению населения в районах обитания птицы.