Проект по спасению краснокнижной утки савки, находящейся под угрозой исчезновения, стал одним из 164 победителей первого грантового конкурса Президентского фонда природы. Федеральная поддержка позволит расширить исследование этого вида, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.
Проект реализуется совместно экосоветом при губернаторе Челябинской области и биологическим факультетом ЧелГУ. Руководитель инициативы Екатерина Карпенко сообщила, что работа по защите птицы в регионе ведется системно.
В 2023 году была запрещена весенняя охота на Варенских озерах, где обитают савки, и сдвинуты сроки осенней охоты. Следующим шагом станет разработка региональной стратегии по защите птицы.
Федеральная поддержка позволит проводить углубленные полевые исследования для уточнения состояния популяции савки в регионе и факторов, влияющих на её выживание, но и комплекс мероприятий по экологическому просвещению населения в районах обитания птицы.