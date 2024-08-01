Челябинский приют для животных примет на передержку кошек и собак из затопленных районов

Хвостатых примут на время паводка

Приют для животных «Наш дом» под Челябинском объявил о помощи пострадавшим от паводка. На несколько дней, пока не сойдет вода, они готовы принять кошек и собак. Об этом в соцсетях организации рассказали ее основатели.

«У нас совсем нет мест, но мы постараемся как-то сжаться и принять на пару дней ваших животных, чтоб они не тонули и не терялись. Мы сами родом из Коркино, мы в ужасе от происходящего. Наше жилье тоже ушло под воду», — поделились в приюте.

Принимать животных будут только на время паводка и от людей, чьи дома затопило. Чтобы хозяева не боялись за судьбу любимца, с ними будут заключать договор о временной передержке. Все подробности — в группе приюта в соцсетях.

Также владелица приюта Полина Кефер вместе с супругом лично спасает тонущих животных. На днях семейная пара спасала собак с улицы Правды в Коркино: отлавливали с крыш и дрейфующих обломков, доносили на лодку на руках. Тем, до кого не смогли добраться, оставили еду на крышах тонущих домов.

Напомним, животным на подтопленных территориях также помогают сотрудники полиции и МЧС.