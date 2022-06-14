Челябинский приход выиграл президентский грант на создание «Школы блогера»

Творческую студию при храме на улице Российской откроют в сентябре

Приход храма великомученика Пантелеимона Целителя на улице Российской в Челябинске впервые выиграл президентский грант — 375 000 рублей — на создание «Школы блогера». Студию для раскрытия творческого потенциала молодежи откроют в начале 2022/2023 учебного года. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в пресс-службе митрополии.



«Как показывает наблюдение, подобные кружки приобретают у детей все большую популярность. В основном в них участвуют дети 7—13 лет, а мест, где могли бы обучаться подростки и молодежь, мало. Большинство из них платные. Очень надеюсь, что этот проект перерастет в миссионерский и будет полезен и молодежи, и церкви», — рассказал руководитель проекта, настоятель храма иерей Владимир Панарин, известный в интернете под псевдонимом ПопБлогер.

Школа будет действовать как минимум до января 2023 года. Заниматься в ней смогут молодые люди до 35 лет. Их обучат навыкам ведения соцсетей, съемке видеороликов при помощи подручных средств, а также раскрутке страничек в интернете.

«В команду проекта также войдут люди, работающие в SMM-сфере и создавшие свои интернет-ресурсы с нуля. Они смогут обучить участников, передав им свой жизненный опыт и вовлечь их в мир блогосферы», — уточнили в пресс-службе челябинской митрополии.

В проекте также примут участие дети-сироты, выпускники интернатов, ребята из неблагополучных или малообеспеченных семей, а также молодежь из полных семей и родственники детей.