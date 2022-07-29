Челябинский пригородный вокзал перевез более 20 млн пассажиров за 15 лет

В ЮУЖД рассказали о работе станции, которая празднует юбилей

В Челябинске пригородный вокзал встретил 15-летие. По подсчетам ЮУЖД, за это время он принял и проводил 20 млн пассажиров. В компании рассказали, как на вокзале отметили юбилей.

Челябинский пригородный вокзал открыли 31 июля 2007 года. В преддверии юбилея на станции организовали праздничную программу с участием творческих коллективов.

«Вокзальный комплекс представляет собой трехэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 4500 квадратных метров и расчетной вместимостью 700 пассажиров. Созданы удобные условия для транзитного прохода пассажиров. Здание имеет несколько входов, оборудовано эскалаторами, лестницами, пандусами, пешеходным тоннелем»,

— рассказали о комплексе в компании ЮУЖД.

С пригородного вокзала Челябинск можно уехать в пяти направлениях: Златоуст, Курган, Каменск-Уральский, Верхний Уфалей и Магнитогорск.