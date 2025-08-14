Челябинский предприниматель продавал саженцы и семена без документов

На бизнесмена составлен административный протокол

В Челябинске оштрафовали предпринимателя за торговлю семенами и саженцами, не внесенными в Госреестр. Об этом ИА «Первое областное» сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства вместе с прокуратурой провели внеплановую проверку магазина. Там хранились и продавались семена и саженцы сельхозрастений без документов, разрешающих их использование.

Предприниматель торговал семенами моркови «Детская сладкая», «Нандрин», «Красная без сердцевины», огурцов «Родничок плюс», белокочанной капусты «Золотой гектар 1435».

Не были внесены в реестр и саженцы яблони «Призовое», «Слава победителям», «Солнцедар», «Данила», «Татьяна», «Штрейфлинг», «Янтарь», «Ураюл», «Настенька», «Отличник», «Есения», «Китайка наливная» и саженцы груши «Челябинская зимняя».

Кроме того, на некоторые саженцы яблони и груши не нашли документы, подтверждающие сортовую принадлежность.

«B ходе проведения контрольного мероприятия от двух партий пакетированных семян сельскохозяйственных растений, находящихся на реализации в торговом зале, осуществлен отбор проб. Они направлены в Челябинский филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ для установления посевных показателей семенного материала», — рассказали в ведомстве.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования семян сельскохозяйственных растений. Ему грозит предупреждение или штраф.

Автор: Елизавета Михно