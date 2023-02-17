Челябинский предприниматель приобрел для участников СВО 500 спальных мешков

Часть спальников уже получена служащими смешанного авиаполка, остальные народный фронт отправит чебаркульским танкистам

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Челябинский предприниматель Вячеслав Миронов передал региональному отделению Народного фронта 500 спальных мешков для снабжения подразделений, участвующих в специальной военной операции. Часть из них уже отправлена военным летчикам с Шагольской авиабазы, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе реготделения ОНФ.



«Когда началась спецоперация, мы обратились в Народный фронт, спросили, чем можем помочь. Нам сказали, что спальники очень подойдут. Сами понимаем, на фронте теплых вещей много не бывает. Заказали теплые спальники, здесь полтысячи штук. Удачи бойцы, берегите себя!» — объясняет свой поступок Вячеслав Миронов.

По словам предпринимателя, он с друзьями и семьей решили, что теплые спальные мешки зимой — необходимая часть экипировки для военнослужащих любого рода войск.

Партия мешков уже отправлена жителям Челябинской области, служащим в смешанном авиационном полку (составлен из подразделений Оршанской авиадивизии, куда входит и Шагольская авиабаза). Остальные, по данным пресс-службы Народного фронта, в ближайшее время волонтеры отвезут в расположение чебаркульской 90-й танковой дивизии.

Напомним, челябинское региональное отделение Общероссийского Народного фронта совместно с медиахолдингом «Первый областной» 23 февраля проведет пятичасовой телемарафон по сбору средств для поддержки воюющих южноуральцев. Узнать реквизиты для перевода или отсканировать QR-код можно прямо сейчас на сайте Первого областного информагентства.