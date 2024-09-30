Челябинский пожарный стал лучшим в России

Он успешно преодолел все конкурсные испытания

В Калужской области прошел конкурс «Лучший пожарный России». За первое место боролись спасатели со всей страны, но по результатам испытаний его присудили Виталию Петроченко из 1-й пожарно-спасательной части Челябинска, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На протяжении двух дней пожарные со всей страны преодолевали самые разные испытания: проходили дистанцию, одновременно выполняя упражнения и решая оперативно-тактические задачи; перемещали грузовую платформу с помощью кувалды; эвакуировали «пострадавших» из специальной трубы и даже справлялись с разливом химикатов.

Все испытания успешно преодолел челябинец Виталий Петроченко. Ему жюри и присудило звание лучшего пожарного России. На втором месте расположился Евгений Гужавин из Кировской области, на третьем — Владислав Безносиков из Республики Коми.