Челябинский портал «ДетиДома» стал международным

Учиться и развлекаться сюда приходят даже жители дальнего зарубежья

Челябинский портал «ДетиДома», который создан по предложению губернатора Алексея Текслера в пандемию, становится все более популярным. Чтобы развлечься или пройти какую-то обучающую программу, сюда заходят не только южноуральцы, но и жители других регионов России, а также дальнего зарубежья. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в региональном Минцифры.

«Помимо южноуральцев, мы видим посетителей из Московской области, Пермского края, Тюмени, Забайкалья… А также из Белоруссии, Казахстана, Турции, Германии, Швеции, США. Портал открыт для всех, нам не жалко. Наш ресурс стал международным», — заявила заместитель министра цифровых технологий Челябинской области Екатерина Давыдова.

К этим летним каникулам «ДетиДома» полностью изменили дизайн. Он стал более ярким, но остался таким же простым и доступным, как прежде.

Портал содержит четыре раздела, внутри которых собраны ссылки на другие интернет-ресурсы, безопасность которых проверили специалисты.

Например, в разделе «Развлечения» есть онлайн-игры, мастер-классы по изготовлению детских поделок, раскраски и виртуальные пазлы, задачи на логику. Здесь же можно читать и слушать книги, в том числе по школьной программе. Есть прямая ссылка на «Детское радио», которое будет интересно послушать и на даче, и дома. Большинство развлечений рассчитаны на детей от шести лет.

Для пытливых умов постарше предусмотрен раздел под названием «Новые знания». Здесь находятся ссылки на портал детской безопасности МЧС России, на Национальную электронную библиотеку, тренажеры для мозга. Пожалуй, самая забавная ссылка ведет на сайт, где при помощи персонажей-школьников Добрыни Никитина, Илюши Муромцева и Аленушки Попович можно узнать о работе президента России.

Раздел «Обучение» поможет вам подтянуть историю и английский, стать уверенным пользователем интернета, научиться создавать презентации PowerPoint. Также здесь можно написать интерактивный диктант по русскому языку. Эти активности рекомендованы для ребят старше 10—12 лет.

Наконец, в разделе «Экскурсии» можно отправиться в виртуальное путешествие в Московский Кремль и другие музеи мира, а также погрузиться в историю Урала.

Следующее обновление портала проведут накануне осенних каникул.