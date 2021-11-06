Челябинский полковник полиции был найден мертвым в своем кабинете

Михаила Кузенкова утром нашли сослуживцы

«В жизни все рядом... Получил грустную весть... Ушел в мир иной... сослуживец! Достаточно молодой! Да уж, все рядом в этой жизни...»,

— написал на своей странице в Facebook экс-глава Госнаркоконтроля по региону Евгений Савченко.

«Скоропостижно скончался один из руководителей УНК ГУ МВД России по Челябинской области. Руководство ГУ МВД региона выражает соболезнования родным умершего и окажет необходимое содействие в связи со случившимся»,

— сообщили в пресс-службе челябинского ГУ МВД.