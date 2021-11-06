Сегодня, 6 ноября, в Челябинске скончался заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, полковник полиции Михаил Кузенков. Его тело нашли в рабочем кабинете утром. Криминальных следов в смерти нет, сообщили в пресс-службе челябинского ГУ МВД.

«В жизни все рядом... Получил грустную весть... Ушел в мир иной... сослуживец! Достаточно молодой! Да уж, все рядом в этой жизни...», — написал на своей странице в Facebook экс-глава Госнаркоконтроля по региону Евгений Савченко.
Тело Кузенкова обнаружили в кабинете сослуживцы. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

«Скоропостижно скончался один из руководителей УНК ГУ МВД России по Челябинской области. Руководство ГУ МВД региона выражает соболезнования родным умершего и окажет необходимое содействие в связи со случившимся», — сообщили в пресс-службе челябинского ГУ МВД.
Ранее Кузенков работал в Госнаркоконтроле. После того, как функции ведомства передали в МВД, он стал служить в полицейском главке региона. У него много государственных наград.