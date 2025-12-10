Челябинский полицейский спас ребенка, став донором костного мозга

Старший сержант Максим Орлов подарил шанс на жизнь незнакомому пациенту

Челябинский полицейский подарил шанс на жизнь тяжелобольному ребенку, став донором костного мозга. За этот самоотверженный поступок старший сержант патрульно-постовой службы Максим Орлов был награжден медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Служащий уже три года является постоянным донором крови. В этом он следует примеру своего деда. В 2022 году Максим Орлов прошел типирование и вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга. Спустя два года выяснилось, что его клетки идеально подошли для трансплантации несовершеннолетнему пациенту.

«Не раздумывая ни секунды, полицейский дал свое согласие на донацию», — отмечают на Челябинской областной станции переливания крови.

Четырехчасовую процедуру забора стволовых клеток в Кировском НИИ гематологии Максим Орлов перенес хорошо. По последним данным, маленький пациент уже идет на поправку.

Ранее челябинка Кристина Кочуковская рассказала «Первому областному», как стала донором костного мозга.

А стволовые клетки Зульфиры Нурмухаметовой из Кунашакского района помогли победить смертельную болезнь подростку из Орловской области.