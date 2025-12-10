Челябинский полицейский подарил шанс на жизнь тяжелобольному ребенку, став донором костного мозга. За этот самоотверженный поступок старший сержант патрульно-постовой службы Максим Орлов был награжден медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Служащий уже три года является постоянным донором крови. В этом он следует примеру своего деда. В 2022 году Максим Орлов прошел типирование и вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга. Спустя два года выяснилось, что его клетки идеально подошли для трансплантации несовершеннолетнему пациенту.
«Не раздумывая ни секунды, полицейский дал свое согласие на донацию», — отмечают на Челябинской областной станции переливания крови.
Четырехчасовую процедуру забора стволовых клеток в Кировском НИИ гематологии Максим Орлов перенес хорошо. По последним данным, маленький пациент уже идет на поправку.
