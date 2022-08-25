Челябинский политолог Василий Зорин сравнил восстановление Донбасса со строительством БАМа

Ученый из ЧелГУ принял участие в федеральном круглом столе на тему шефской помощи регионов России ЛДНР

Система шефской помощи разрушенным городам ЛДНР и освобожденных территорий Украины заставила сплотиться весь российский народ. Таков главный вывод участников круглого стола «Регионы России — Донбассу», проведенного сегодня Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на базе медиагруппы «Россия сегодня», передает корреспондент Первого областного информагентства.



Участники круглого стола подвели итоги полугодовой работы по оказанию помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам и освобожденным областям Украины. Своим опытом поделились главы нескольких российских регионов, работающие в ЛДНР депутаты Госдумы, приглашенные ученые.

Напомним, в мае 2022 года первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о создании системы шефской помощи освобожденным городам со стороны регионов России. На сегодня в работу включились больше половины субъектов Федерации. Как сообщало Первое областное информагентство, Челябинская область с первых дней взяла шефство над двумя муниципалитетами в ДНР — Волновахой и Ясиноватой. Сегодня челябинские строители готовят пострадавшие от боевых действий города к зиме, волонтеры везут туда сотни тонн гуманитарной помощи, а через детские лагеря Южного Урала прошли десятки школьников Донбасса.

Выступавшие на круглом столе главы других российских регионов в целом избрали те же направления работы: в приоритете для них будущие учебный год и отопительный сезон в подшефных городах, оздоровление молодежи. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в подшефном Снежном его специалисты восстанавливают 76 объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Тамбовская область запустила переподготовку школьных учителей подопечного Новоайдарского района на российские образовательные стандарты и помогла с уборкой урожая и подготовкой к будущему сельскохозяйственному циклу.

Республика Чувашия выбрала те направления помощи, которые как раз отвечают ее компетенциям. Чуваши запустили на Донецком и Торезском электротехнических заводах сборку модульных электроподстанций — критически важной техники для всей территории ЛДНР, где с электроснабжением после боев — огромные проблемы. Кроме того, чуваши снабжают своими дверями и окнами Мариуполь.

Депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии ЕР по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич рассказал о положении дел в Херсонской области.

«Хочу поблагодарить всех губернаторов и специалистов, работающих на освобожденной территории. Это „спасибо“ не мое, а от людей, живущих здесь. Прежние власти их просто бросали. Регионы-шефы не только обеспечивают гуманитарную помощь, но и вникают в насущные вопросы подопечных территорий, оперативно решают текущие проблемы», — заявил Игорь Кастюкевич.

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин в своем выступлении напомнил, что Челябинская область сделала упор не только на восстановительных работах в городах ДНР, но и на налаживании взаимодействия с промышленными предприятиями Донбасса. Так, 22 августа в Челябинске побывала делегация представителей заводов Донецкой Республики, которые уже начали заключать конкретные договоры о сотрудничестве с южноуральскими промышленниками. Как сообщало Первое областное информагентство, еще в июне, при заключении соглашения о сотрудничестве с Волновахой и Ясиноватой губернатор Алексей Текслер анонсировал создание в ДНР стекольного производства.





Василий Зорин считает, что помощь Донбассу заставляет сплотиться жителей Челябинской области и всей России

«Шефская помощь — сам по себе уникальный кейс для современной России. Но еще больше сегодняшнее шефство напоминает практику всенародных строек в СССР: вспомните, как БАМ строили всей страной. Это не просто технология восстановления территорий, это еще и сплочение всех народов России. В Челябинске начинают понимать, что Донбасс — не абстрактная территория, а конкретные города, конкретные люди. В ДНР осознают, что Челябинск — не нечто далекое, а тоже — живые люди. Вообще промышленные Донецк и Челябинск ментально близки», — объяснил Василий Зорин.

Также челябинский политолог упомянул о сотрудничестве в сфере образования. В Челябинске будет построен межуниверситетский кампус мирового уровня. Привлечение на Южный Урал преподавателей и студентов из ДНР может стать одним из важнейших, по мнению кандидата политических наук, драйверов этого проекта.

«Мне кажется, что система шефской помощи неизбежно запустит новый кадровый лифт. Участие в этом проекте, готовность помогать, тратить свои силы и время на благое дело, станет важнейшим фактом в биографии людей, претендующих на карьерный рост в России в ближайшее время», — завершил свое выступление челябинский ученый.

С Зориным согласился его коллега, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович сделал упор на идеологической составляющей системы шефства над освобожденными городами.

«Мегапроект восстановления Донбасса и освобожденных территорий — это наш культурный код. Русские сопереживают, проявляют солидарность, это цивилизационная основа нашего народа. Это же наш девиз — слова „Своих не бросаем“, „За други своя“. В первую послевоенную пятилетку восстанавливать разрушенные фашистами предприятия Донбасса приехали 100 тысяч рабочих со всего Союза! 600 тысяч человек участвовали в восстановительных работах после Чернобыльской катастрофы!» — напомнил ученый.

Шаповалов также отметил, что системная помощь идет не только на административном уровне: шефство над ЛДНР взяли и простые люди. Сотни студентов и волонтеров едут туда работать, люди постарше помогают материально, почти все партии заняли активную патриотическую позицию, в разных проектах участвуют лидеры общественного мнения, артисты, другие знаменитости.

«Система шефства зарекомендовала себя как эффективная и успешная. Она дает еще и искреннее вовлечение в дело людей на всех уровнях, от Госдумы и губернаторов до рядовых граждан», — резюмировал Владимир Шаповалов.