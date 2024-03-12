Челябинский политолог предупредил геймеров о манипуляциях с сознанием в играх

Эксперт напомнил, почему нельзя отключать критическое мышление в виртуальном мире

Современный мир помешан на играх. В виртуальной реальности даже хилый ботаник имеет шансы стать супергероем. Но пока вы боретесь с кучкой зомби или шеренгой танков, создатели компьютерных игр играют с вашим сознанием. Они могут внушать вам различные ценности, вводить в заблуждение фейками или, напротив, раскрывать секретную информацию. Как это происходит, ИА «Первое областное» рассказал выпускник ЮУрГУ, политолог, действительный член Международной славянской академии наук, искусств, образования и культуры Евгений Бирюков.

«Многие думают, что в игры играют дети. Это не совсем так. Основной аудиторией компьютерных игр являются мужчины от 25 до 44 лет. Среднестатистический геймер сегодня — это платежеспособный сотрудник офиса, получающий доход более 120 тысяч рублей в месяц и тратящий на донаты до 5 тысяч в месяц. То есть это успешный, активный, квалифицированный сотрудник компании», — говорит Евгений Бирюков.

Обычно геймер не удовлетворен своей собственной жизнью, переживает неудачи и стресс на работе. В игре же он получает возможность реализовать желания и мечты: например, прокатиться на машине на море, полетать на самолете, закадрить роскошную девушку…

«В играх человек достигает много маленьких побед, может начать все сначала, что повышает эндорфин и уровень удовлетворенности жизнью», — поясняет Бирюков.

Так как в сообществе игроков человек обезличен и не называет свое реальное имя, он расслабляется и отключает критическое мышление. А этим можно воспользоваться, чтобы транслировать и внушать геймеру определенную информацию. Например, реклама в компьютерных играх не воспринимается в качестве информационного шума и точно бьет в цель.

«Некоторые корпорации уже используют этот ресурс для своего продвижения и позиционирования. Такие бренды, как Gucci, McLaren, Louis Vuitton используют игровую среду для собственной рекламы. А появление магазина „Магнит“ в игре „Варкрафт“ в свое время стало целым событием для отечественного маркетинга», — говорит Евгений Бирюков.

Пока пространство компьютерных игр, по оценке эксперта, остается относительно свободным от такого влияния. Но постепенно его заполнят реклама, фейки и даже секретная информация.

«Совсем недавно секретные документы Пентагона, в том числе сопряженные с СВО и политикой США на Украине, были выложены в Discord. В Пентагоне заявили, что это фейк. Но, судя по всему, все же правда. Пока это самый яркий пример того, как игровые сообщества были использованы для максимального распространения хайповой информации», — замечает эксперт.

Бирюков призывает помнить об этом, когда вы садитесь за экран монитора, чтобы убить свое время в игре.