Челябинский пивовар стал победителем международного конкурса

Продукт Ильи Соловьева оценили в Московском государственном университете пищевых производств

Челябинский пивовар Илья Соловьев стал победителем двух рейтинговых конкурсов среди производителей пенного напитка. Во II Общенациональном конкурсе домашних пивоваров Brewcom-2021 он стал призером в номинации American Stout, а в V Международном конкурсе «Росглавпиво — главное пиво России» — победителем. Итоги конкурса объявили в Московском государственном университете пищевых производств. 144 российские и зарубежные пивоваренные компании заявили на конкурс 436 сортов, сообщают организаторы.

На конкурс домашних пивоваров Brewcom-2021 представили более 140 домашних пивоваров из 55 городов России, были среди них и белорусские участники. Все образцы прошли анализ в лаборатории Московской пивоваренной компании, а затем их оценило экспертное жюри в ходе слепой дегустации. Пиво Ильи Соловьева из Челябинска стало призером в номинации American Stout.

На днях подвел итоги и V Международный конкурс «Росглавпиво — главное пиво России», который проходит при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. Высшую награду челябинский пивовар Илья Соловьев получил в категории «Домашнее пиво», представив на конкурс сорт «стаут 72%». Бронзу в категории «Темное пиво» взяла также южноуральская компания ООО «Пегас» из Златоуста, представив свой эль.