Челябинский педиатр призвала южноуральцев вакцинироваться от гриппа

Прививка снижает риск заражения на 50 процентов

Главврач детской городской больницы № 8 Челябинска Ольга Лопатина призвала южноуральцев вакцинироваться от гриппа. Она рассказала, как прививка может повлиять на течение эпидемии. Напомним, в Челябинской области очередная вакцинация от гриппа стартовала уже со второй половины августа.

«Как известно, вакцинация от гриппа на протяжении многих лет является одним из самых надежных способов обезопасить себя и своих близких. Ежегодно мы сталкиваемся с эпидемиями гриппа, которые подвергают огромной опасности наших пациентов. Многочисленные исследования показывают, что вакцинация снижает риск заболевания гриппом более чем на 50% в общей популяции, а принципы доказательной медицины подтверждают эффективность данного метода», — пояснила Ольга Лопатина.





Она подчеркнула, что важно не забывать, что вакцинация помогает защитить от вируса не только себя, но и окружающих.