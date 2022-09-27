Сегодня в Тюмени подвели итоги первого тура Всероссийского конкурса «Учитель года России». На торжественной церемонии финалисты получили дипломы и золотые знаки. В следующий этап конкурса вышли 15 учителей из разных регионов России.

Теперь преподавателям предстоит подготовить мастер-класс на определенную тему. Второй тур заключительного этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель России» намечен на 29 сентября. Челябинка Вероника Мушкарина будет выступать под пятым номером.

Во время подготовки к конкурсу Вероника рассказала ИА «Первое областное», почему она выбрала именно педагогический труд, и как его совместить с материнством.