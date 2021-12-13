Челябинский педагог осталась без зарплаты из-за отказа сделать прививку

Разбираемся, прав ли работодатель, отстранивший женщину от чтения лекций

13 декабря в Челябинской области начали отстранять от работы непривитых работников, подлежащих обязательной вакцинации. Только среди работников сферы образования в целом по региону вакцинацию не прошли более 900 человек. Одна из них — преподаватель Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета — обратилась за помощью в редакцию ИА «Первое областное».

Женщина рассказала, что ее отстранили от работы без сохранения зарплаты. По словам преподавателя, обучение в вузе ведется исключительно в онлайн-формате, а потому она никак не может представлять опасность ни для студентов, ни для коллег. Кроме того, преподаватель отметила, что имеет антитела, а потому вакцинироваться не планирует.

Мы попросили прокомментировать ситуацию в вузе. У руководства ЮУрГГПУ позиция однозначная: вуз за два месяца предупредил о возможности увольнения непривитых и предоставив условия для вакцинации, а потому и поблажек для преподавателей быть не может.

«Еще 14 октября до сведения всех сотрудников ЮУрГГПУ довели приказ о необходимости вакцинации и предупредили о возможном отстранении от работы. Для удобства сотрудников в вузе организовали работу выездной бригады — поставить прививку можно было в фельдшерском пункте ЮУрГГПУ. С 14 декабря от работы будут отстранены 11 сотрудников университета, отказавшихся от профилактических прививок против коронавируса и не имеющих документально оформленного медотвода», — рассказали в пресс-службе ЮУрГГПУ.

В вузе также отметили, что отстранение от работы продлится до окончания периода неприятной эпидемиологической обстановки в Челябинской области, либо до того момента, пока сотрудник не предоставит сертификат о вакцинации.

В пресс-службе ЮУрГГПУ сказали, что 93% преподавателей и сотрудников имеют сертификаты о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании. 30 человек предоставили медотвод. И только 11 не имеют сертификата и медотвода.

Такая позиция всех образовательных учреждений обусловлена как опасением за здоровье сотрудников и учащихся, так и нежеланием платить внушительные штрафы. Напомним, за нарушение постановления главного санитарного врача региона Анатолия Семенова работодателям грозят санкции.

На отстранение сотрудников от работы без выплаты зарплаты руководство, по словам юриста по трудовым отношениям Дениса Фалькова, имеет полное право.

«Уволить непривитого сотрудника работодатель не имеет права, но он обязан отстранить непривитого работника, у которого нет медотвода, в порядке, предусмотренном ст. 76 Трудового кодекса, если работник входит в категорию, подлежащую обязательной вакцинации. Если работник не выполняет свои функции на рабочем месте, нужно понимать, что заработная плата ему не будет начисляться до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, это также предусматривает ст. 76 Трудового кодекса», — отметил Денис Фальков.

Что же делать людям, которых отстранили от работы? Самый простой и очевидный выход — вакцинироваться.

При возникновении спорных ситуаций можно обратиться на горячую линию Федерации профсоюзов Челябинской области: 8-909-085-09-77. Федерация готова подключиться к решению конфликтных ситуаций между работниками и работодателями, отстаиванию прав работников в случаях нарушения их трудовых прав.