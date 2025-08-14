Челябинский пчеловод назвал главную помеху хорошему медосбору в 2025 году

В удачный сезон с одного улья пасечник может собрать до 100 килограммов меда



Жители Челябинской области ценят хороший мед не меньше древних греков, которые придавали янтарному лакомству чуть ли не волшебные свойства. В этом мы убедились на выставке «Агро‑2025». Там самыми многочисленными были именно палатки с медом. И к проверенным продавцам очередь выстраивалась даже под дождем.

Накануне корреспондент 1obl.ru побывал на пасеке у одного из участников выставки. И попал как раз на откачку меда.





Все детство Павла Вшивцева прошло с пчелами. Отец держал пасеку, сын помогал, а потом и сам увлекся пчеловодством.

«Профессионально мы стали этим заниматься примерно 10 лет назад. Начали кочевать. Первые дальние кочевки были на липу в Нязепетровский район. Это 400 километров от нас. До сих пор ездим по всей Челябинской области, заезжаем в Башкирию, Курганскую область», — рассказывает Павел Вшивцев.

При кочевке ульи несколько раз перевозят к месту цветения медоносов. Стационарная пасека не принесет обилия меда — обычно пчела летает за взятком километров на 5 и даже меньше. Отцветут все культуры поблизости, и нечего будет брать маленьким труженицам.

Поэтому пчел приходится вывозить. Сейчас Павел разделил свою пасеку на две. Одна стоит на подсолнухе в Увельском округе, вторая в Еткульском округе на гречихе.

Пчеловоды договариваются с агрономами, лесниками, управляющими, чтобы получить возможность разместить пасеку вблизи полей. Если действия не согласованы, может произойти беда.





Фото Марины Власовой. Архив ИА «Первое областное»

«В этом году был случай, не у нас в регионе. Пчеловод стоял в своем районе, в округе все знал на 5 километров. А за 8 километров находились поля рапса. Он даже знать о них не знал. Пчела сильная была, улетела на те поля, которые как раз обработали гербицидами. Вся пасека в 40 семей погибла», — приводит пример Павел Вшивцев.

В 2025 году информация о случаях гибели пчел от ядохимикатов и пестицидов в Минсельхоз области не поступала.

Сейчас у Павла порядка 60 семей. Но как цыплят по осени считают, так пчеловоды считают семьи по весне. К Медовому Спасу, который отмечается 14 августа, медосбор заканчивается. На пасеке готовятся к зимовке. Некоторые ульи спустят в омшаник. Другие запакуют и оставят зимовать на улице.

«На каждый килограмм меда пчеловод переносит, наверное, тонну груза. Надо подготовить сильные семьи, найти хорошие медоносы, приехать к ним, подготовить пчелу для сбора», — перечисляет пасечник.

У пчел обязанности в улье строго распределены, каждый занимается своим делом. Есть пчелы-кормилицы, есть разведчицы. Есть и другие роли, но сейчас не об этом.





Когда пасеку привозят на медонос, в первый день пчелы облетываются, летят за нектаром. Потом прилетают в улей и с помощью танца рассказывают своим собратьям, куда лететь, где больше меда. И все устремляются туда.

За один раз пчела приносит в улей 40—50 миллиграммов нектара. Из такого количества получится примерно столько меда, сколько можно зачерпнуть кончиком чайной ложечки. Чтобы мед созрел, требуется недели две. В это время пчелы выпаривают излишек влаги.

Затем в процесс вмешивается пчеловод. Он забирает рамки с медовыми сотами, срезает запечатанную поверхность и прокручивает их в медогонке. Она работает по принципу центрифуги. Все, мед можно сливать. В хороший сезон с одной семьи получают до 80—100 килограммов меда.





«В этом году сезон, прямо сказать, не подарок. Даже прошлый год был намного лучше. В этом году очень много осадков. Мы донника совсем не взяли, липы взяли в два раза меньше. Сейчас гречка подошла, более-менее добираем объемы, которые нам нужны», — говорит Павел Вшивцев.

Работать пчеловодом «в законе» сейчас очень непросто. Правила ставятся все жестче, законы меняются. С одной стороны, делается это для порядка. С другой стороны, предпринимателям все сложнее соответствовать требованиям.

«Сейчас идет чипирование пчел, как это делают с сельхозживотными. Но каждую пчелу невозможно зачипировать — помечается улей. А улей для нас — это инструмент. Сегодня у меня может быть один, завтра их три, потом опять в один все совмещается. В течение двух недель мы должны подавать данные в „Хорриот“ (госсистема для учета животных в России. — Прим. автора). А бывает, на выезде у нас нет связи и нет возможности это сделать. Стараемся, конечно, соблюдать все требования», — делится пчеловод.

Зато следование законам помогает продвигать продукт на всех уровнях. Так, с 20 по 24 августа пасека Павла будет представлять Челябинскую область в фестивале «Вкусы России» на ВДНХ.





Поговорили с Павлом Вшивцевым о мифах, связанных с пчелами. Он уверен, что насекомые не признают пасечника как хозяина и не запоминают его в лицо. По их поведению можно предсказывать, какая в ближайшее время будет погода. Если большая масса пчелы активно возвращается в улей — жди дождя, даже если пока ясно.

В этом году челябинские пчеловоды стали предлагать клиентам новую услугу «ульи напрокат». У Павла нашлось на нее трое желающих. Они заранее оплачивают определенное количество меда. И участвуют в его создании: могут приехать, отдохнуть на пасеке, посмотреть, как пчелы готовят мед, который потом можно будет забрать.

Еще одна из оригинальных идей предпринимателей — апидомики. Они обеспечивают контакт людей с атмосферой улья: ароматами, звуками, вибрациями. При этом пчелы находятся отдельно от человека.





По данным министерства сельского хозяйства Челябинской области, в 2024 году регион произвел 211 тонн меда. Также в Челябинскую область завозится мед и другие продукты пчеловодства из Республики Башкортостан. Небольшие партии меда завозятся на Южный Урал для реализации и из других «медоносных» регионов — Алтайского края, Республики Татарстан, Оренбургской и Саратовской области, Пермского края.

По предварительной оценке специалистов, в 2025 году меда в Челябинской области будет произведено на уровне предыдущего года.