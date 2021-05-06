Челябинский парад Победы озвучат десять динамиков

ПАО «Ростелеком» в тридцатый раз выступит «звуковым спонсором» парада Победы в Челябинске

9 мая в Челябинске пройдет традиционное торжественное построение войск городского гарнизона — то есть парад в честь Дня Победы. Уже в тридцатый раз акустическим сопровождением мероприятия займутся специалисты ПАО «Ростелеком».



Как утверждают в пресс-службе челябинского филиала компании, качество звука на площади Революции в Челябинске не уступает системе, обеспечивающей звуковое сопровождение парада на Красной площади в Москве. На площадке мероприятия заранее устанавливаются микрофоны, звуковой сигнал поступает от них в радиоузел, усиливается и возвращается обратно через 10 динамиков, расположенных по периметру площади на опорах и стойках. На случай сбоев в электроснабжении предусмотрена резервная подвижная станция звукоусиления, которая работает на аккумуляторах.

«Парад Победы широко освещается средствами массовой информации Челябинской области, и очевидно, что такой объем звука даже самая современная видеокамера не сможет записать качественно. Поэтому звуковое сопровождение праздника, кроме гостей и участников, могут слышать еще и зрители южноуральских телекомпаний и радиостанций: уже обработанный звук из радиоузла передается в их студии. Видео парада тележурналисты записывают на свои видеокамеры, а качественную звуковую дорожку они получают от „Ростелекома“», — комментирует директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.