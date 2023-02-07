Челябинский ОЦ № 5 объявил набор девятиклассников в класс ФСБ

Здесь смогут учиться юноши и девушки со всего города

Образовательный центр № 5 набирает детей в единственный в регионе класс ФСБ. Это совместный проект общеобразовательной школы и Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе центра.

«Набор ведется среди девятиклассников всего города. В классе будут учиться 24 человека, а это значит, что конкурс будет большим», — предупреждает пресс-секретарь ОЦ № 6 Вячеслав Ватутин.

Класс ФСБ будет разделен на две группы. Первая — с гуманитарным уклоном. Здесь ученики займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и обществознания. Вторая группа — технической направленности. Ребята будут более детально изучать математику, информатику и физику. Кроме этого, каждый ученик специализированного класса пройдет физическую и психологическую подготовку. На базе военного учебного центра ЮУрГУ школьники будут изучать огневую подготовку и медицину. Дополнительные занятия будут проводить представители ФСБ.

После 11-го класса выпускники получат сертификат об освоении ряда специализированных курсов и смогут поступать в Академию Федеральной службы безопасности или Московский пограничный институт ФСБ России.

Ранее в Образовательном центре № 5 опровергли информацию, что вводят штрафы за отказ школьников носить форму.

Между тем около 40% школьников в Челябинске имеют избыточный вес, а кто-то еще и хронические болезни. Все это результат неправильного питания в школе и дома, считают эксперты регионального Роспотребнадзора.

