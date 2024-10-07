Челябинский оркестр «Малахит» дал концерт в Москве в поддержку участников СВО

Музыканты исполнили произведения русских композиторов и песни военных лет

Челябинский государственный русский народный оркестр «Малахит» дал концерт в поддержку участников СВО на сцене Центрального дома Российской армии (ЦДРА). Выступление состоялось в рамках патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Оркестр исполнил произведения русских композиторов, а также песни военных лет: «Баллада о военных летчицах», «Спят курганы темные», «Смуглянка», «Соловьи».

«В годы Великой Отечественной войны Челябинск называли Танкоградом, так как именно здесь выпускали тяжелые танки, самоходки и другую военную технику. Сейчас Челябинск остается крупнейшим центром оборонной промышленности России, и челябинцы своим ежедневным трудом поддерживают наших защитников — героев специальной военной операции», — говорит художественный руководитель оркестра «Малахит» народный артист России Виктор Лебедев.

В родном регионе «Малахит» организует концерты для семей участников СВО в 90-й Чебаркульской танковой дивизии, которая базируется в Челябинской области.

«Недавно мы покупали гитары для наших бойцов на фронте. Когда продавец узнал, для кого эти инструменты, от себя добавил к подарку гитарные ремни. Надеемся, что такой музыкальный подарок поможет нашим военным немного отдохнуть душой и сердцем, вместе спеть хорошие песни, почувствовать тепло и уют родного дома и, конечно же, поднять свой боевой настрой», — добавляет Виктор Лебедев.

Ранее в рамках проекта выступили государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Новосибирская государственная филармония, Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай», Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и другие коллективы.