Челябинский оратор рассказала, как ответить на манипуляции

И почему сейчас важно владеть искусством выступления

Регина Седова начала свой путь в ораторском мастерстве еще в 8 лет. Вела детские телепрограммы, потом — университетские мероприятия. Во время учебы в вузе она углубилась в изучение техники речи и жестов. Вскоре после выпуска Регину стали приглашать делиться опытом со студентами, работать на радио и делать интервью. Осознав свое призвание, она получила образовательную лицензию и уже более 12 лет успешно обучает ораторскому искусству. Корреспондент ИА «Первое областное» поговорил с экспертом и узнал, зачем людям сегодня уметь общаться с публикой или собеседником.

Выступление перед публикой — это навык, который сопровождает нас всю жизнь: от школьных оценок до деловых отчетов. Высокая энергия может сделать спикера заметным. Но уверенность, красивый голос и умение убеждать — ключ к успеху.

Выступление перед большой аудиторией — не проблема для людей, владеющих ораторским искусством. Они умеют удерживать внимание. Это те, кого хочется слушать. Желающие овладеть таким навыком — обычные люди. Это могут быть и студенты, и начинающие эксперты. Сейчас к Регине в основном обращаются бизнесмены возраста от 31 года до 54 лет.

«Это люди, которые уже чего-то достигли и хотят больших результатов. Они и понимают, что им нужно идти в медийность, нужно проявляться, нужно выступать, и они хотят это делать хорошо», — рассказывает Регина.

Однако даже опытные ораторы могут растеряться, когда ими пытаются манипулировать, задавая провокационные вопросы, чтобы вывести на эмоции. Это часто делают конкуренты или люди, стремящиеся самоутвердиться. Любая заминка может подорвать доверие аудитории.

«Самое главное не реагировать на провокации, не включаться, а выводить все за рамки встречи. Как только оратор начинает оправдываться, отходить от темы, то он автоматически попадает в состояние жертвы. Если же он берет на себя роль главного и обозначает, когда это будет обсуждаться и когда задавать вопросы, то он остается в лидирующей позиции», — поясняет оратор-эксперт.

В манипуляции главное не «играть в игры другого человека», а четко обозначать «правила». Это эффективный способ самозащиты и в быту, который всем можно взять на вооружение.

Автор: Елизавета Михно