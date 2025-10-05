Челябинский оперный театр стал лауреатом премии «Пушкинская карта»

В прошлом сезоне он продал молодежи почти 10 тысяч билетов

В Большом театре в Москве наградили лауреатов II премии «Пушкинская карта». Одним из победителей в номинации «Лучший региональный театр» стал Челябинский оперный театр имени Глинки. В прошлом сезоне он продал по этой карте почти 10 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

«В прошлом сезоне с помощью „Пушкинской карты“ было продано 9799 билетов. На данный момент в программу заведено 118 спектаклей театра в сезоне 2025 — 2026»,— уточнили в ведомстве.

Жюри, определяя победителей, оценивало не только количество проданных билетов с помощью «Пушкинской карты», но репертуарную политику театра.

Премия за вклад в развитие программы «Пушкинская карта» была учреждена в 2025 году. Она включает 14 номинаций, в каждой из которых выбирают по два победителя.

Напомним, «Пушкинская карта» предназначена для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Ее номинал составляет 5 тысяч рублей. На эти деньги молодые люди могут приобрести билеты в театр или другие учреждения культуры.