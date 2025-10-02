Челябинский онкоуролог назвала признаки рака предстательной железы

У мужчин этот вид рака встречается чаще всего

Каждый год поликлиника Челябинского онкоцентра принимает более 15 тысяч пациентов с раком предстательной железы, почки и мочевого пузыря. Эти заболевания занимают соответственно 1-е, 10-е и 15-е места в структуре онкозаболеваемости. Какие симптомы могут указывать на онкологию, в День уролога, 2 октября, рассказала заведующая Центром амбулаторной онкоурологии ЧОКЦОиЯМ Наталья Глушанкова.

«Если вы замечаете, что во время мочеиспускания появились боли и рези или кровь в моче, незамедлительно обратитесь к урологу. Эти симптомы могут указывать как на онкологию, так и доброкачественные заболевания. Например, при раке предстательной железы и при аденоме жалобы пациентов бывают очень похожи. Важно своевременно поставить диагноз и начать корректное лечение», — замечает доктор.

В наши дни благодаря диспансеризации и профосмотрам онкопатологии все чаще выявляют на ранних стадиях. Мужчинам старше 45—50 лет рекомендуется регулярное исследование уровня ПСА, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза по показаниям — именно такие обследования нередко позволяют обнаружить рак почки или предстательной железы до появления выраженных жалоб.

Подходы к лечению также меняются: мировая тенденция — органосохраняющие операции, которые помогают пациентам легче перенести вмешательство и быстрее восстановиться. В то же время эффективные проверенные методы остаются стандартом.

Специалисты напоминают: не откладывайте визит к врачу при первых симптомах и проходите рекомендованные профилактические обследования — это повышает шансы на успешное лечение.