Челябинский онкоцентр провел больше тысячи операций за месяц

Врачи в четвертый раз за год побили собственный рекорд

В октябре хирурги Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины провели 1003 операции. Этот показатель стал рекордным с начала года. Причем в 2023 году медики бьют свои же рекорды в четвертый раз, сообщает пресс-служба клиники.

По словам главного врача клиники Дмитрия Ростовцева, рост числа операций не связан с каким-то всплеском заболеваемости онкологией.

«Увеличение количества операций — результат планомерной работы по открытию и загрузке новых отделений, освоению новых методик, в том числе по малоинвазивной хирургии. Многие пациенты хотят попасть на операцию именно к нам, а наши врачи выходят работать по вечерам и даже по субботам, чтобы оказать помощь в установленные сроки», — поясняет Дмитрий Ростовцев.

В 2020 году врачи онкоцентра провели за год 5800 операций, в 2021-м — вышли на цифру 7870, в 2022 году операций было уже 9800, а за 10 месяцев 2023 года хирурги прооперировали 9109 пациентов.

Ранее стало известно, что метод выявления рака кишечника, разработанный Челябинским онкоцентром и компанией EVA-Lab, признали лучшим IT‑проектом в стране.