Челябинский онкоцентр проведет дополнительный прием пациентов

Открыта запись на субботу, 7 декабря

Поликлиника Челябинского онкоцентра проведет дополнительный прием пациентов в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба клиники.

На консультацию попадут пациенты, которые уже имеют подтвержденный онкодиагноз и прошли полное обследование по месту жительства. На прием их запишут лечащие онкологи Центров амбулаторной онкологической помощи.

«Решение об организации дополнительных консультативных приемов сократит сроки ожидания медицинской помощи. Осенью онкополиклиника уже провела четыре субботних приема. Врачи успели принять более тысячи человек», — сообщают в пресс-службе.

7 декабря онкополиклиника будет работать с 8:00 до 15:00. На прием выйдут 14 врачей-онкологов.