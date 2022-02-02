Челябинский онкоцентр продолжает работать в штатном режиме

В отделении, где выявлен коронавирус, проводится дезинфекция

Одно из отделений Челябинского онкоцентра закрыли на карантин по коронавирусу. Однако все остальные подразделения клиники продолжают работать в штатном режиме. Об этом в среду, 2 февраля, журналисту Первого областного информагентства рассказали в пресс-службе больницы.

«Челябинский центр онкологии и ядерной медицины работает в штатном режиме. Выписка пациентов из отделения радиотерапии общего профиля связана с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас в отделении радиотерапии проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий согласно требованиям Роспотребнадзора. Закрытое отделение дезинфицируется и возвращается к плановой работе в ближайшее время», — рассказала пресс-секретарь онкоцентра Екатерина Долдина.

Через неделю (а ровно столько сегодня предписано соблюдать карантин по ковиду) все выписанные пациенты могут сдать ПЦР-тест на ковид. При отрицательном результате они продолжат лечение к онкоклинике.