МРТ-обследование при диагностике онкологических заболеваний занимает от 20 минут до одного часа. В аппарате есть специальные опции, благодаря которым пациент будет чувствовать себя комфортно. Например, есть наушники, через которые пациент может послушать музыку, эффект легкого ветерка и связь с доктором.
«Программное обеспечение МР-томографа включает расширенный пакет для исследования головного и спинного мозга с дополнительными функциями — трактографией, спектроскопией, бесконтрастной перфузией. Они позволят хирургам крайне осторожно оперировать функционально значимые центры головного мозга», — говорит заведующая отделением рентгеновской и магнитно-резонансной томографии ЧОКЦОиЯМ Оксана Чернова.
В Челябинской области продолжается модернизация онкологической службы. На базе крупных медицинских учреждений постепенно открывают Центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) — именно здесь должны обследовать прикрепленное население в максимально короткие сроки. Где на Южном Урале пройти обследование, дообследование и лечение рака, читайте в отдельном материале.