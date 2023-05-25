Челябинский онкоцентр приобрел МРТ с музыкой и эффектом легкого ветерка для пациентов

Аппарат также имеет расширенные возможности диагностики

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины установлен новый магнитно-резонансный томограф GE SIGNA Voyager. Аппарат стоимостью более 110 млн рублей приобрели по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба клиники.

МРТ-обследование при диагностике онкологических заболеваний занимает от 20 минут до одного часа. В аппарате есть специальные опции, благодаря которым пациент будет чувствовать себя комфортно. Например, есть наушники, через которые пациент может послушать музыку, эффект легкого ветерка и связь с доктором.

«Программное обеспечение МР-томографа включает расширенный пакет для исследования головного и спинного мозга с дополнительными функциями — трактографией, спектроскопией, бесконтрастной перфузией. Они позволят хирургам крайне осторожно оперировать функционально значимые центры головного мозга», — говорит заведующая отделением рентгеновской и магнитно-резонансной томографии ЧОКЦОиЯМ Оксана Чернова.

В Челябинской области продолжается модернизация онкологической службы. На базе крупных медицинских учреждений постепенно открывают Центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) — именно здесь должны обследовать прикрепленное население в максимально короткие сроки. Где на Южном Урале пройти обследование, дообследование и лечение рака, читайте в отдельном материале.

