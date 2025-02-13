Челябинский онкоцентр получил томограф, умеющий уточнять диагноз

Новую технику будут использовать для выявления метастазов

Эмиссионный томограф General Electric, совмещенный с КТ, поступил в Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Аппарат позволяет выставлять пациентам более точный диагноз, сообщает пресс-служба клиники.

«Это гибридный аппарат, который позволяет не только проводить радионуклидные исследования, но и детализировать сомнительные варианты изображений с помощью КТ. В отличие от гамма-камеры, на замену которой пришел аппарат, новое оборудование помогает установить более точный диагноз, что расширяет диагностические возможности нашего учреждения», — рассказала заведующая отделением радионуклидной диагностики Челябинского онкоцентра, кандидат медицинских наук Надежда Афанасьева.

Новый томограф будут использовать для выявления метастазов костной системы, сторожевых лимфоузлов, рака молочной железы, аденом паращитовидных желез и узловых образований щитовидной железы.

Медоборудование поступило в Челябинск по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».