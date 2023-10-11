Челябинский онкоцентр открывает бесплатные арт‑курсы для пациенток с раком груди

Женщины будут рисовать онлайн вместе с психологом

Челябинский центр онкологии и ядерной медицины открывает набор пациенток с раком груди на бесплатные курсы арт-терапии. Проект носит название «Артивизм» и проводится при поддержке общественного «Движения против рака» и компании «Новартис Фарма», сообщает пресс-служба клиники.

Полтора месяца женщины будут учиться рисовать картины.

«Наш проект поможет женщинам преодолеть психологические проблемы и, возможно, открыть для себя новое хобби, наполнить жизнь яркими красками. Пациентки будут рисовать картину совместно с педагогом-психологом. Для этого необязательно иметь талант художника. Главное — желание проработать свою психологическую травму и принять сложный диагноз», — замечают в пресс-службе.

Все занятия будут проводиться онлайн, что очень удобно для пациенток — куда-то ездить им не придется.

Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 8-982-30-58-185.

Ранее медики рассказали, что год кормления грудью на 7% снижает риск развития рака груди, — в прошлом году в Челябинской области было почти две тысячи свежих случаев этого заболевания.

