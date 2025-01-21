Челябинский онколог спасает сноубордистов от ловушек допинг-контроля

Виталий Самылов помогает спортсменам соблюдать требования «РУСАДА»

Онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Виталий Самылов прошел обучение Российского антидопингового агентства «РУСАДА» и теперь отвечает за допуск спортсменов-сноубордистов, включенных в олимпийский резерв, к участию в состязаниях, сообщает пресс-служба клиники.

Доктор стал консультантом региональной Федерации сноуборда России по антидопинговой политике.

Участники крупных соревнований, рассказывает Самылов, включены в «пул тестирования» и обязаны сообщать информацию о своем местонахождении через специальный личный кабинет. Это нужно, чтобы инспекторы антидопингового контроля могли в любое время без предупреждения приехать по указанному адресу: проверить достоверность заполнения данных и взять допинг-пробы.

«Я не являюсь проверяющим. Моя задача — разъяснять команде нюансы работы с информационной системой, информировать об изменениях антидопингового законодательства, запрещенных препаратах и прецедентных случаях их использования», — рассказал Виталий Самылов.

Кстати, сам доктор также предпочитает активный отдых: он принимает участие в «Гонке Героев», увлекается парусным спортом и катается на сноуборде.