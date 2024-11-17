Челябинский онколог одним из лучших сдал профессиональный экзамен

Дмитрий Шеметов занял второе место

Заведующий дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии № 1 Челябинского онкоцентра Дмитрий Шеметов успешно сдал профессиональный экзамен RUSSCO, заняв второе место. В качестве приза врач получил грант на организацию поездки на одну из конференций Российского общества клинической онкологии, сообщили в региональном Минздраве.

Экзамен состоял из 100 вопросов о диагностике, механизмах действия лекарств, тактике ведения пациентов и лекарственной терапии опухоли. Дмитрий Шеметов правильно ответил почти на все вопросы.

«В этом году в экзамене приняли участие 49 онкологов из России и Беларуси. Приятно было проверить знания клинической онкологии и войти в число победителей»,— поделился эмоциями онколог.

Кстати, это уже второй диплом в копилке врача. В прошлом году он вошел в число победителей на Российском онкологическом конгрессе.