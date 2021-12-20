Юлия Сударенко встретилась с зашившим себе рот солдатом-срочником

Юлия Сударенко весь день провела в танковой дивизии Чебаркуля, где произошел инцидент

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко 20 декабря встретилась с 19-летним рядовым срочной службы, который после ссоры с девушкой зашил себе рот. Здоровью парня ничего не угрожает, какие-либо травмы отсутствуют, он охотно идет на контакт. Об этом омбудсмен рассказала в своем инстаграме.



«Тет-а-тет встретилась с солдатом-срочником, героем новостных лент. Мы долго общались, он рассказал мне о мотивах своего, мягко скажем, странного поступка. По понятным причинам озвучивать их я не стану. Отмечу только, что на стрессовые факторы, связанные с кардинальным изменением образа жизни, наложились личные обстоятельства», — написала Юлия Сударенко.

Омбудсмен считает, что такой способ реагирования нельзя признать адекватным. Юлия Сударенко оставила парню свои контакты, чтобы и он, и мама при необходимости могли с ней связаться.

«Также встретилась с ребятами, с которыми солдат прибыл к месту прохождения службы и жил в казарме. Все сослуживцы позитивно отзываются о нем, говорят, что всегда был общителен и приветлив, кроме дня, когда произошел инцидент. В тот день после разговора по телефону он выглядел очень подавленным», — добавила Юлия Сударенко.

В дивизии присутствовал военный прокурор Чебаркульского гарнизона Иван Дмитриенко и представители Министерства обороны РФ. Юлия Сударенко порекомендовала командованию более внимательно относиться к молодому пополнению, следить за их морально-психологическим состоянием, поскольку «для ребят все в новинку — а это тоже стресс».

По данным омбудсмена, все солдаты-срочники, с которыми она побеседовала, позитивно отзываются о службе.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Получив сотовый телефон, молодой человек позвонил своей девушке. У них произошла ссора, челябинец нагрубил подруге. Спустя некоторое время рядовой решил себя наказать: зашел в туалет, зашил себе рот и надел маску.