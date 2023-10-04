Челябинский омбудсмен вернула с фронта многодетного отца

Переговоры по бойцу шли с марта

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области помогла многодетному отцу вернуться с фронта. Об этом Юлия Сударенко сообщила в личном телеграм-канале в среду, 4 октября.

«Хорошая и очень долгожданная новость — вернулся домой многодетный мобилизованный. Это был долгий (с марта) и трудный путь. Рада, что он жив, здоров и уже дома!» — написала Юлия Сударенко.

Обращения от участников СВО и их близких омбудсмен рассматривает постоянно. Например, сейчас Юлия Сударенко помогает жене погибшего героя СВО получить положенные выплаты от Министерства обороны. Также к Юлии Сударенко обратился мобилизованный военнослужащий, отец которого попал в районную больницу с тяжелым диагнозом. Омбудсмен связалась с Минздравом области, рассматривается возможность дополнительной помощи пациенту.

Между тем омбудсмен отказала в помощи лжеюристу, которая сидит в колонии за обман людей. Женщина просила отсрочить исполнение наказания, так как имеет детей младше 14 лет.