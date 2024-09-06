Челябинский омбудсмен рассказала о наказании за пропуски школы

Евгения Майорова дала советы, как выйти из ситуации

Родителей могут привлечь к ответственности, если ребенок прогуливает уроки в школе. Об этом в начале учебного года напомнила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Согласно статье 63 Семейного кодекса РФ, родители обязаны обеспечивать ребенку получение основного общего образования. Если ребенок систематически пропускает школу без уважительных причин, органы опеки и попечительства могут заинтересоваться ситуацией и провести проверку», — говорит омбудсмен.

Если проверка покажет, что мать и отец не следят за посещением ребенком школы и не контролируют его успеваемость, их могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ). Родителям могут вынести предупреждение или даже оштрафовать.

Чтобы у школы не было лишних вопросов, о пропуске школы по уважительной причине (по болезни или по семейным обстоятельствам) семья обязана предупреждать и по возможности предоставлять в школу подтверждающие документы.

«Если родители не знали о пропусках, это может смягчить их ответственность, но не освобождает полностью от нее», — добавляет Майрова.

Омбудсмен также дает советы родителям по выходу из сложившейся ситуации:

— поговорить с ребенком о причине пропусков (например проблемы в школе, конфликт с одноклассниками или учителями);

— обсудить ситуацию с классным руководителем или администрацией школы;

— записывать все шаги, предпринятые для решения проблемы (встречи с учителями, консультации с психологами и др.), это может пригодиться, если к проблеме подключат опеку;

— установить более строгий контроль (например, регулярная проверка дневника, общение с учителями и участие в школьных мероприятиях).