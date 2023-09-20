Челябинский омбудсмен помогла устроить в школу 18 цыганских детей

На уроки их будет возить специальный автобус

Цыганские семьи, живущие под Челябинском в поселке Красное Поле, не смогли отдать детей в школу по месту жительства — им отказали из-за отсутствия свободных мест. Усадить ребят за парты в итоге помогла детский омбудсмен Евгения Майорова, сообщает официальный телеграм-канал уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

Помощники омбудсмена организовали рабочую встречу родителей и представителей управления образования Сосновского района. Взрослым помогли написать заявления о зачислении детей в школу — многие мамы и папы не пишут и не читают по-русски.

«Часть детей пришли на встречу сразу в школьной форме, надеясь уже сегодня сесть за парту. А одна девочка даже расплакалась от радости, когда ее родители поехали в магазин за формой. Она не могла поверить, что будет учиться», — рассказывают в аппарате детского омбудсмена.

В итоге в первый класс пойдут 18 ребят: самому младшему из них семь лет, а самому старшему — уже 12. Дети будут учиться в Есаульской средней школе. На уроки их будет возить школьный автобус.

«Мы тоже хотим, чтобы наши дети участвовали в жизни государства, стали инженерами, летчиками, приносили пользу обществу своим трудом и знаниями», — обратился к детскому омбудсмену глава цыганской диаспоры Александр Христо.

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