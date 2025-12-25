Челябинский омбудсмен помогла семьям участников СВО добиться положенных выплат

Жены пропавших без вести несколько месяцев не получали денежное довольствие и выплаты на детей

На Южном Урале семьи военнослужащих, официально признанных пропавшими без вести, столкнулись с длительными задержками положенных выплат. Ситуация изменилась только после того, как проблемой занялась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Одна из женщин сообщила, что осталась с маленьким ребенком без средств к существованию. Необходимые документы были направлены в воинскую часть через военкомат еще в сентябре 2024 года, однако выплаты так и не поступили.

Во втором случае проблемы возникли из-за перевода военнослужащего в другую часть: документы для оформления выплат туда своевременно не направили. Его супруге почти год пришлось писать обращения и ждать положенных средств.

После вмешательства омбудсмена выплаты возобновились. Средства за весь период просрочки, с момента официального установления военнослужащим статуса «пропавший без вести», перечислены родным в полном объеме.