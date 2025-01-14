Челябинский омбудсмен перечислила запреты для школьных педагогов

Они касаются двоек за поведение и недопуска к урокам

Школьники и родители часто обсуждают поступки учителей. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова перечислила в личном телеграм-канале действия, на которые педагог не имеет права.

Так, учитель не может не допустить школьника до урока за опоздание.

«Да, опоздание на урок нарушает внутренний распорядок школы, прописанный в уставе. Но учитель не имеет права не пустить ребенка на урок. Это нарушает право ребенка на образование, гарантированное ему Конституцией РФ и законом „Об образовании“», — замечает Евгения Майорова.

Кроме того, во время урока учитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей, поэтому оставить опоздавшего школьника за дверью класса нельзя. Опоздавшему школьнику можно сделать замечание и даже вынести предупреждение от имени администрации школы.

Учитель также не может ставить ребенку двойку за опоздание или плохое поведение на уроке. Отметки ставятся только за знания по предмету.



Педагогу нельзя выгонять детей с урока за плохое поведение.

Нельзя выгонять с урока, если ребенок пришел без формы или сменки.

Нельзя не отпускать ребенка в туалет.⠀

Педагогу нельзя оскорблять и повышать голос на учеников.

А также — задерживать детей после звонка.

И, наконец, задания на каникулы могут носить только рекомендательный характер. Каникулы также предназначены для отдыха детей.

«Если с ребенком произошла подобная ситуация, родители вправе обратиться с жалобой в администрацию школы или в органы управления образованием», — говорит омбудсмен.

Если ребенок опаздывает, плохо себя ведет и нарушает школьный устав, учитель имеет право провести с ним беседу, вызвать в школу родителей, а также поставить в известность администрацию школы.