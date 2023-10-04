Челябинский омбудсмен отказалась помогать лжеюристу

Юлия Сударенко считает, что женщина заслужила свое наказание

В одной из колоний Челябинской области отбывает срок женщина, работавшая в юридической фирме, которая обманывала людей. На днях осужденная за мошенничество гражданка обратилась к Юлии Сударенко, чтобы добиться досрочного освобождения. Но ей отказали. Почему — в личном телеграм-канале объяснила сама уполномоченный по правам человека.

Осужденная дама просила дать ей отсрочку от исполнения наказания, так как воспитывает детей, которым меньше 14 лет. Прикрываясь детьми, женщина надеялась выйти на свободу досрочно.

«Мы не смогли ее поддержать по этическим мотивам. До этого дама уже имела условный срок за такое же преступление, но она снова пошла на преступление — жажда легких денег была сильнее страха разлуки с детьми. Я не считаю, что наличие детей может быть индульгенцией на обман доверчивых людей и безнаказанность», — пояснила Юлия Сударенко.

Также омбудсмен не поддержала прошение с просьбой добиться отпуска для встречи с детьми. Малышам для общения с мамой придется приехать в колонию.