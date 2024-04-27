Челябинский общественный транспорт изменит маршруты 1 мая

Изменения введут ради эстафеты

В среду, 1 мая, в центре Челябинска автобусы, троллейбусы и трамваи изменят свои маршруты в связи с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты и велогонки. О закрытии движения по проспекту Ленина рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Движение общественного транспорта будет закрыто на участке проспекта от Цвиллинга до Лесопарковой с 8:30 до 15:00. На это время изменятся маршруты автобусов № 2, 4, 14, 15, 22а, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 128, 483. Они будут объезжать закрытый участок по Тимирязева, Сони Кривой и Труда.

Также приостановят или укоротят маршруты троллейбусов № 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19. Трамваи № 2 и 20 будут курсировать до автовокзала.