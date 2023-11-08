Челябинский облсуд оставил в СИЗО сообщника депутата во взяточничестве

Защита Алексеенко просила смягчить меру пресечения, но безуспешно

Гендиректор строительной компании Алексей Алексеенко, обвиняемый в посредничестве в передаче взятки, не сумел оспорить свой арест и останется под стражей до 16 декабря текущего года, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Челябинского облсуда.

Напомним, по версии следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года бизнесмен совместно с депутатом гордумы Виталием Паутовым выступил посредником при передаче 2 млн рублей должностным лицам администрации Челябинска за оказание содействия в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

Суд первой инстанции избрал гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» меру пресечения в виде заключения под стражу. Сторона защиты обжаловала решение, указав на возможность отправить Алексеенко под домашний арест или избрать иную, более мягкую, меру пресечения. Однако с учетом позиции прокурора апелляционная инстанция отклонила доводы адвоката и оставила бизнесмена в СИЗО.

Ранее сообщалось также, что в суде рассматривается дело директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, которая, по мнению следствия, в 2016—2020 годах заключила более 40 договоров долевого строительства, по которым получила право пользования земельным участком на улице Сулимова в Челябинске под строительство МКД, однако предоставлять дольщикам жилье не планировала.