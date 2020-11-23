Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор терапевту из Коркино

Женщина обвинялась в оказании услуг, повлекших смерть по неосторожности.

Областной суд Челябинской области в апелляционном порядке отменил оправдательный приговор в отношении Тамары Хлюстовой — врача-терапевта из Коркино. Ранее городской суд признал женщину невиновной в смерти пациентки.



Приговор, отменённый облсудом, был оглашён в сентябре этого года. Тамару Хлюстову обвиняли в преступлении по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). По версии следствия, женщина выписала пациентке несовместимые друг с другом и с её хроническими заболеваниями препараты, что в итоге стало причиной смерти. Однако тогда суд встал на сторону врача, отметив, что перед назначением лекарств Тамара Хлюстова изучила историю болезни, выслушала жалобы и назначила все необходимые процедуры, а рецепт выписала согласно имевшимся заболеваниям.

«Это подтверждается не только показаниями самой Тамары Хлюстовой, но и записями в карте амбулаторного больного. Более того, в карте амбулаторного больного в день приема подчёркнуты совсем другие названия медикаментов, именно на них и были выписаны рецепты. Такие действия судом не могли быть расценены как умышленное оказание медицинской услуги ненадлежащего качества и, тем более, как преступная самонадеянность к наступлению возможных негативных последствий для здоровья пациентки. Кроме того, как следует из заключения повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть пациентки наступила от имеющихся у нее ранее заболеваний»,— сообщили в пресс-службе коркинского городского суда.

Обжалованием этого приговора занимался прокурор. В итоге сегодня, 23 ноября, областной суд встал на его сторону и отменил решение первой инстанции. Как сообщили «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда, коллегия по уголовным делам не согласилась с изложенными выводами.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта больницы в городе Коркино Тамары Хлюстовой, отменил приговор Коркинского городского суда от 9 сентября 2020 года, которым она была оправдана по пункту „в“ части 2 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека“)», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Областной суд отправил дело на новое рассмотрение. Оно будет проходить в той же инстанции, но в другом составе.