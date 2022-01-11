Челябинский областной перинатальный центр заявил о рекордном количестве родов в новогодние праздники

Медики приняли 170 малышей, среди которых девять пар двойняшек

За январские праздники медики Областного перинатального центра приняли рекордное количество родов. Об этом во вторник, 11 января, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«За новогодние праздники в ОПЦ появились на свет 170 малышей. Это на 30 детей больше, чем за тот же период в 2021 году. Причем из 170 детей 9 пар — двойняшки», — замечают в пресс-службе.

Самым богатым на малышей стало 4 января. В этот день в ОПЦ приняли 30 родов. В Рождество, 7 января, медики приняли роды у 17 женщин.

Всего за 2021 год в ОПЦ родилось 6075 малышей. И это еще одна рекордная цифра.

Кстати, в 2021 году родители из Челябинской области давали детям двойные и тройные имена. Самое необычное из них — Шарлотт Есения Этизабет.

