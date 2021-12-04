Челябинский нотариус рассказал, как отменить доверенность за день

С 29 декабря такая возможность появится даже для документов, выданных в простой письменной форме

С 29 декабря 2021 года на базе Единой информационной системы нотариата начнет работу новый социально значимый сервис — Реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме. Это позволит гражданам оперативно отзывать выданный кому-либо документ, сообщают в Челябинской областной нотариальной палате.

Если доверенность заверена у нотариуса, отменить ее можно практически моментально. Достаточно обратиться к любому нотариусу. Он внесет необходимые сведения в Единую информационную систему нотариата, и уже на следующий день эта доверенность аннулируется.

«Для отмены доверенности, выданной в простой письменной форме, до сих пор требовалось направить информацию в официальное издание, публикующее сведения о банкротстве. Срок отмены в таком случае — месяц со дня публикации. С появлением Реестра распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме, проблема оперативной отмены любой доверенности будет решена», — говорит президент Челябинской областной нотариальной палаты Сергей Третьяков.

Отменить доверенность в простой письменной форме за один день можно будет, направив соответствующие сведения в Реестр через официальный портал Федеральной нотариальной палаты. Распоряжение об отмене документа потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. В ответ в качестве подтверждения доверитель получит электронное уведомление.

Доступ к Реестру будет свободный, круглосуточный и бесплатный для всех.