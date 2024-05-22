Челябинский НХТ побывал с культурной миссией в Донецке

В рамках поездки прошли выступления и мастер-классы

Художественный руководитель Нового Художественного театра Евгений Гельфонд и актер Александр Майер побывали в Донецке с культурной миссией. Об этом сообщает управление культуры Челябинска.



Они стали участниками концертов в госпиталях и военной части. В стенах драмтеатра столицы ДНР состоялась творческая встреча молодежи Донецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ с Евгением Гельфондом, который также является худруком фестиваля «Человек театра».

В рамках праздничного концерта, посвященного Международному дню медицинских сестер, в стенах Республиканской клинической больницы им. Калинина Александр Майер прочитал стихи советских авторов о войне и жизни.