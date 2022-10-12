Происходящие в мире события — пандемия коронавируса и специальная военная операция — добавляют стресса жителям Челябинска. Для некоторых встреча с подобными травмирующими событиями, когда опасаешься за жизнь и здоровье близких и нет уверенности в завтрашнем дне, выливаются в посттравматический синдром. Как он отражается на человеке и как помочь психике с ним справиться, корреспондент ИА «Первое областное» узнала у врачей областного госпиталя ветеранов войн (ЧОКТГВВ).
Посттравматический синдром, или стрессовое расстройство (ПТСР), — представляет собой нарушение работы психики в результате столкновения с травмирующим фактором. Он имеет острый период (от трех месяцев до года) и период отдаленных последствий, в том числе с которыми и работают врачи госпиталя ветеранов войн.
«Само по себе переживание стресса человеком имеет несколько стадий: шок, противошоковая реакция, затем период сопротивления, а когда резервы заканчиваются — истощение. В любом из этих периодов со стороны психической сферы возникают такие симптомы как повышенная тревожность и депрессия. Но, по статистике, 78% людей, участвовавших в боевых действиях, абсолютно не подвержены боевому стрессу. Потому что это люди с хорошим физическим здоровьем, резервами мозговой активности», — говорит заведующая отделением функциональной диагностики Челябинского областного терапевтического госпиталя ветеранов войн, доцент кафедры психологии ЮУГМУ Валентина Королева.
Подвержены стрессам только 22% пациентов госпиталя ветеранов войн. Эксперт отмечает, что в данном случае имеют значение именно особенности личности.
«Если человек от природы слаб душой, он будет подвержен стрессу в большей степени. Но тем не менее есть профилактические мероприятия, которые позволяют усилить стрессоустойчивость. В основном этим занимаются врачи-психотерапевты, которые со своей точки зрения меняют внутреннюю картину мира человека и даже внутреннюю картину болезни», — добавила Валентина Королева.
Вот только решать проблему готовы не все. Невролог областного госпиталя ветеранов войн, кандидат медицинских наук Елена Пензина говорит, что желание исправить ситуацию зависит от того, каким человек был до травматической ситуации.
«Все индивидуально. Но значение имеют социальный статус человека, его характер, привычки и даже уровень образования. Одни адаптируются к мирной жизни и даже строят свой бизнес, другие — имеют наркотическую, алкогольную или игровую зависимость. Одни готовы выполнять назначения врача, и в большинстве случаев происходит выправление ситуации (например уходит тревожность, нормализуется сон и становится меньше головных болей. — Прим. ред.), другие — нет», — говорит Елена Пензина.
Пациентами учреждения, помимо переживших Великую Отечественную войну, являются ветераны военных конфликтов в Афганистане, Чечне, Вьетнаме. Многие из них, по словам Елены Пензиной, уже мобилизованы, так как не боятся боевых действий.
«Часть из них идут добровольцами несмотря на возраст 50—60 лет и противопоказания по здоровью. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации с болевыми синдромами, говорят, что после прохождения курса реабилитации готовы участвовать в специальной военной операции. Посттравматического стрессового расстройства у них нет, потому что люди с ПТСР не захотят вновь идти в травмирующую ситуацию», — уточнила Елена Пензина.
Учреждение уже оказывало помощь вернувшимся участникам спецоперации. Из 10 пациентов, которые проходили лечение в федеральных центрах после ранения, а в Челябинске обратились за курсом реабилитации, симптомы посттравматического расстройства были только у одного после перенесенной черепно-мозговой травмы.
Врачи отмечают, что после пандемии психотравма касается любого человека. Но не любая тревога — повод для беспокойства.
«Важно понимать, что даже тяжелые стрессы (техногенные катастрофы, уход кого-то из близких на войну или из жизни) — это нормальные физиологические стрессы, которые человек способен и обязан пережить. Считается, что острый период переживания — пять-семь дней», — резюмирует Елена Пензина.
КАК СПРАВИТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТРЕССА
Врачи отмечают — для профилактики стресса важно вести здоровый образ жизни и соблюдать психогигиену. Для этого в первую очередь важно исключить негативный эмоциональный фон.
«Если чувствуете большую зависимость от внешних событий — откажитесь от просмотра лент новостей и посмотрите любимый фильм. Займите себя чтением любимых книг, заботой о близких, рутинными делами: генеральной уборкой, приготовлением еды», — говорит Елена Пензина.
Специалист просит не забывать, что все неврозы закладываются в детстве. Поэтому, если вы родитель, наладьте контакт с ребенком, чтобы он рассказывал все свои сомнения, страхи, переживания. Для сохранения его психического здоровья не допускайте чрезмерной опеки или, наоборот, попустительства в его воспитании.
Во взрослом возрасте врач советует обеспечить психологический комфорт на работе. Если в коллективе постоянная грызня и разборки, важно либо наладить взаимоотношения, либо уйти.
Если видите, что у близкого человека затянулся процесс адаптации к происходящим событиям, за руку отведите к специалисту. В случае с ПТСР — гипердиагностика, как отмечает врач, лишней не будет.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес