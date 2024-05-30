Челябинский Народный фронт срочно собирает новую партию гуманитарной помощи

Авиабомба упала в полуметре от блиндажа бойцов

Челябинское отделение Народного фронта объявило срочный сбор гуманитарной помощи для парней на передовой. Авиабомба противника упала в полуметре от блиндажа наших бойцов 228-го минометного полка. Все живы, но под землей остались оружие, бронежилеты и техника.

«Раннее утро. Взрыв, тонна земли в блиндаже. Бомба упала в полуметре от спящих бойцов. Кому повезло больше — выбрался сам и вытащил товарищей. Все живы. Только частично разрушено убежище и потеряно имущество», — рассказывают в Народном фронте.

Народный фронт постоянно собирает гуманитарную помощь для бойцов, находящихся на СВО. Чтобы присоединиться к сбору, переходите по ссылке. Также ее принимают по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 20.