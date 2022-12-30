Нарколог из Челябинска объяснил, почему простуду и грипп нельзя лечить алкоголем

Профессиональные медики против лженародных рецептов

Пик эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинске может совпасть с новогодними торжествами, когда многие взрослые позволяют себе алкоголь. Почему заболевшим не следует налегать на спиртное, а тем более применять горячительные напитки как самостоятельное лекарство, ИА «Первое областное» рассказал кандидат медицинских наук психиатр-нарколог Челябинской областной клинической наркологической больницы Андрей Бояков.

«В народе бытует мнение, что алкоголь — это некое дезинфицирующее средство, которое помогает при простудных заболеваниях. Иногда его, и правда, используют для обработки рук, поверхностей, инструментов. Он действительно убивает вирусы и микробы. Но только вне организма. Если пить алкоголь как лекарство, полоскать им горло, антисептического эффекта не будет. Вы просто заработаете химический ожог слизистых»,

— предупреждает Андрей Бояков.

Подмешивать в спиртное перец нарколог также не рекомендует. Приправа только добавит больному страданий, а реальной пользы не будет.

«Я не против народных рецептов, когда их эффективность доказана. Про водку с перцем ничего хорошего не скажу. Такой рецепт появился, когда медицина была в состоянии проб и ошибок, когда считалось, что жжение в организме — хороший знак. На самом деле никакие вирусы и микробы при употреблении этой смеси не погибают, а вот слизистая — горит»,

— учит доктор.

Также нарколог напоминает, что алкоголем нельзя запивать лекарства. Целебные вещества из таблеток, сиропов и порошков высвобождаются в печени. А горячительные напитки как раз и бьют по этому органу. В лучшем случае терапия не будет действовать, в худшем — можете слечь с отравлением.

«Иногда люди считают, что алкоголь помогает таблеткам быстрее раствориться или усиливает эффект. Все не так. Это даже опасно для организма, так как никто не знает, какие токсичные вещества могут образоваться»,

— замечает Андрей Бояков.

По словам доктора, у алкоголя есть и другой нежелательный эффект. Разлагаясь, он образует токсические соединения — яды, которые подавляют иммунитет: у выпившего человека замедляется метаболизм и деление клеток, снижается активность антител. В таком состоянии человек легче заболевает и тяжелее идет на поправку.

«Нагляднее всего это проявляется во время вспышки сезонных инфекций. После контакта с больными человек с крепким иммунитетом не заболеет или переболеет ОРВИ в легкой форме, а выпивающий может заболеть тяжело — с пневмонией и длительно текущим ринитом и фарингитом»,

— приводит пример Андрей Бояков.

Также нарколог напоминает, что алкоголь негативно влияет на сердце, сосуды и легкие. И это тоже повышает чувствительность организма к различным инфекциям.То же самое, кстати, относится и к табаку. Дыхательная система — ворота для респираторных инфекций. Здоровая слизистая носоглотки имеет высокие защитные свойства. Но у курильщиков она атрофирована, и заболеть курильщику легче.

Остается понять: какой именно алкоголь вреден для простудившихся — исключительно крепкий или легкие напитки тоже?

«Все вышесказанное относится и к вину, и к пиву, и к коктейлям. В отличие от водки их выпивают в больших количествах, поэтому в сумме по содержанию чистого алкоголя нагрузка на организм получается вполне приличной»,

— говорит доктор.

Также наш собеседник советует в новогоднюю ночь не выскакивать после пары бокалов вина на мороз. Под воздействием алкоголя у человека расширяются сосуды — ему становится жарко и душно, хочется глотнуть свежего воздуха — люди выскакивают без одежды покурить на мороз. А в таком состоянии очень легко простудиться.